Для дружини бізнес-партнера Януковича відкрили недобудоване метро

00:49, 15 березня 2013
Разное
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Для показу модної колекції Олени Мігдісової, яка є дружиною бізнес-партнера сина президента Олександра Януковича, перекрили метро.

Зустріч гостей відбулася біля пам'ятника "Золоті Ворота", після чого червоною доріжкою гості спустилися в метро, де їх зустрічав оркестр. Сам показ проходив на непрацюючій станції "Львівська брама".

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Територія навколо пам'ятника була оточена правоохоронцями, проїзд автомобілів був обмежений, зазначає Українська правда і нагадує, що торік показ мод цього будинку відбувся на вертолітному майданчику Януковича.

Компанія Віктора Мігдісова - ТОВ "Композит" - будує для корпорації Олександра Януковича "МАКО". Бізнесмен також відновлює монастир поряд з огорожею межигірської резиденції президента.

Кореспондент УНІАН звернувся по коментарі до Київської міськдержадміністрації, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури, Служби безпеки України з проханням роз'яснити: на яких підставах, хто, коли, з якою метою надавав дозвіл стороннім особам перебувати на території режимного обєкту, зокрема на недобудованій станції "Львівська Брама", та створюючи незручності для киян та гостей міста, які користувалися метрополітеном.

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