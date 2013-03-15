Honda відкликає близько 250 тисяч автомобілів у всьому світі

Під відкликання потрапили седани, мінівени і кросовери, у яких виявлена ​​несправність в гальмівній системі, повідомляє newsru з посиланням на агентство Reuters.

Під відкликання потрапили сім моделей.

У США, Канаді, Мексиці, Німеччині, Австралії та Нової Зеландії - Acura RL, кросовер Acura MDX і позашляховик Honda Pilot, випущені між 2004 і 2005 роками. У Японії на сервіс відправляються седани Legend, мінівени Odyssey, Elysion, які також були випущені в інтервалі між 2004 і 2005 роками і мінівен Stepwgn, який випускався з 2005 по 2006 рік.

Повідомлення про аварії та постраждалих в результаті несправності в компанію не надходили.