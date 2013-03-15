Honda відкликає близько 250 тисяч автомобілів у всьому світі
10:04, 15 березня 2013Разное
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Через несправності в гальмівній системі японський автомобільний концерн Honda Motor відкликає 250 тисяч автомобілів.
Під відкликання потрапили седани, мінівени і кросовери, у яких виявлена несправність в гальмівній системі, повідомляє newsru з посиланням на агентство Reuters.
Під відкликання потрапили сім моделей.
У США, Канаді, Мексиці, Німеччині, Австралії та Нової Зеландії - Acura RL, кросовер Acura MDX і позашляховик Honda Pilot, випущені між 2004 і 2005 роками. У Японії на сервіс відправляються седани Legend, мінівени Odyssey, Elysion, які також були випущені в інтервалі між 2004 і 2005 роками і мінівен Stepwgn, який випускався з 2005 по 2006 рік.
Повідомлення про аварії та постраждалих в результаті несправності в компанію не надходили.
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