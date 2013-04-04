Виставка-ярмарок «Сезон ВЕСНА» у Київському Палаці Спорту

Дуже вдала думка - відвідати виставку-ярмарок товарів легкої промисловості «Сезон ВЕСНА» в Київському Палаці спорту з 8 по 10 квітня. Це - яскраве і цікаве виставкова подія на початку фактичної весни. Протягом трьох днів є можливість порадувати себе, своїх близьких і рідних обновами до початку тепла.

Виставки-ярмарки у Києві вже давно користуються популярністю у киян. Тут є різноманітність і вибір товарів жіночого, чоловічого та дитячого асортименту. На ярмарок можна прийти всією сім'єю - ніхто не залишиться без обнови.

Жінки, які віддають перевагу класичному стилю, не залишаться байдужими до якості та ексклюзивності одягу сучасних українських виробників.

Не забувають на виставках і про чоловіків: класичні костюми, величезний вибір сорочок, краваток, трикотажу, українського, польського, турецького виробництва.

Ще є можливість придбати зі знижками шуби, дублянки, хутряні жилети, вироби зі шкіри різних кольорів, фасонів та розмірів виробництва України, Росії, Польщі, Словаччини, Туреччини.

На виставці представлена ​​добротна і якісна сезонна взуття. Для тих, кому подобається купувати заздалегідь - пропозиції з нових літніх колекцій та розпродажі взуття із зимових колекцій.

Доповнити свій гардероб яскравим шарфом або сумкою зможе кожен охочий - такий великий і різноманітний вибір модних шарфів, хусток і сумок на виставці.

Особливою популярністю у покупців користується недорогий дитячий трикотаж українського виробництва.

Перерахувати асортимент виробів, представлених на виставці, просто неможливо. І це гарантує, що кожен відвідувач знайде тут для себе щось необхідне - за смаком. Відвідайте ярмарок і упевнитеся в цьому самі.

Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Детальна інформація за телефонами: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11