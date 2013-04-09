Зоозахисники оголосили переможців антипремії “Гниле перо”

Підсумки конкурсу на прес-конференції в УНІАН представили і прокоментували, представники зоозахисних організацій: Ася Серпінська (Асоціація зоозахисних організацій України); Кшиштоф Войцеховський (Всепольське товариство "На користь всіх істот"); Іван Парнікоза (Дружина охорони природи "Зелене майбутнє"); Олена Годлевська (Український центр охорони кажанів)та Володимир Борейко (Київський еколого-культурний центр).

Як поінформувала А.Серпінська, було розглянуто понад 120 матеріалів, опублікованих у 2012 році та підготовлених українськими, польськими, білоруськими і російськими журналістами. Дипломи присуджувались у двох номінаціях: “Автор матеріалу” та “Редакція ЗМІ”.

Так, у номінації “Автор матеріалу” перше місце посіли харківська журналістка Любов Шевченко за пропаганду способів отруєння собак у сюжеті телеканалу «Інтер» та головний редактор газети “Суспільство й екологія” (Санкт-Петербург, Росія) Сергій Лісовський за публікацію антиекологічних статей.

Друге місце присуджено Дмитру Дерію (газета “Комсомольская правда” в Україні” м. Київ) за публікацію “Під столицею на людей напав дикий вовк: є жертви”, якою поширювались негативні й не перевірені відомості про вовків.

Третє місце у цій номінації присуджено Роберту Гжещуку (інтернет-видання “Новини 24”, Польща, Варшава) за статтю “Польща вчить Словаччину в день вовків”, що пропагувала негативне ставлення людей до вовків та їхнього захисту.

У другій номінації “Редакція ЗМІ” перше місце посів Кримський інформаційний портал “Крим. У місті” за публікацію “Догхантери Криму: борці за роздертих собаками людей чи шкуродери?”, в якій пропагувалось отруєння безпритульних собак.

Друге місце - газета “Високий замок” (м. Львів) за статтю “В Україні розплодилися вовки”, що пропагує негативне ставлення до вовків.

Третє місце в цій номінації журі поділило між: прес-службою Міністерства екології та природних ресурсів України за статтю “На Волині нашестя польських вовків”, що пропагує негативне ставлення до вовків та сайтом “Зоогід” (м.Харків) за пропаганду біоксенофобії до кажанів та інших тварин.

Гран-прі отримав інформаційний портал “Преступности.НЕТ” (м. Миколаїв) за серію антивовчих публікацій у листопаді-грудні 2012 року, які ледь не спровокували знищення сім'ї вовків у національному парку “Белобережье Святослава”.