Студент намагався скоїти самогубство в "Софіївці"

Як повідомили кореспонденту УНІАН джерело в адміністрації Національного дендрологічного парку «Софіївка», ввечері 11 квітня 21–річний хлопець стрибнув з мосту, висотою більше 12 метрів, що розташований над Великим водоспадом біля Площі зборів дендропарку "Софіївка".

Напередодні він посварився зі своєю подругою, що й стало причиною самогубства. Начебто вона розповіла йому, що незабаром виходить заміж.

Стрибок побачили очевидці, які відразу викликали рятувальників і лікарів. Хлопця з місця пригоди забрала карета "швидкої допомоги" з політравмами. Наразі потерпілий перебуває в Уманській міській лікарні.

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Парк «Софіївка» заснований 1796 року власником міста Умані, польським магнатом Станіславом Потоцьким, названий на честь його дружини Софії Вітт-Потоцької і подарований їй до дня іменин в травні 1802 року.