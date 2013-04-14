У Сімферополі згорів ангар із весільними сукнями

Сьогодні до Головного управління ДСНС України в АР Крим надійшло повідомлення про пожежу за адресою м. Сімферополь вул. Пушкіна, в окремо розташованому торговельному ряду на території речового ринку ПАТ ФК «Таврія».

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася в металевих приміщеннях для торгівлі тканиною та весільними сукнями. Площа пожежі становила 100 кв м. Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання в наслідок аварійної роботи мережі під час централізованого включення електроживлення на ринку.

Пожежею знищено два торговельних приміщення з весільними сукнями та тканиною, власники встановлюються.

Пожежею пошкоджено три торговельних приміщення з тканиною. Жертв і постраждалих не має. Сума збитків встановлюється.

Пожежу ліквідовано, до гасіння було залучено 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки, 37 чоловік особового складу.

На місці події працює: слідча група Центрального РВ Сімферопольського МУ ГУ МВС України в АР Крим, оперативний склад Головного управління ДСНС України в АР Крим.