У Луганську підпалити будинок активіста «Дорожнього контролю»

к повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС у Луганській області, о 02:35 до Артемівського райвідділу міліції звернувся громадянин 1962 р.н. і повідомив, що горить його приватний будинок, розташований в Луганську на вул. Чернишевського.

Виїхавши на місце події, міліція встановила, що о 02:20 невідомі кинули біля подвір’я названого будинку дві пластикові пляшки з легкозаймистою речовиною. Пожежа була ліквідована. Вогнем пошкоджена частина шиферної огорожі. Сума збитку з’ясовується.

Даний факт занесено до ЄРДР і кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне пошкодження або знищення майна). Вживаються заходи з розшуку і затриманню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Як розповів кореспонденту УНІАН один з активістів «Дорожнього контролю», у момент підпалу власнику будинку лікарі швидкої допомоги ставили крапельницю, що і врятувало будинок від пожежі. За його словами, у пляшках була дивна рідина: при гасінні вогонь розгорався сильніше. Подію активісти не вважають випадковістю, оскільки за 3-4 години до пожежі на інтернет-сторінці вони виклали два звернення до керівництва ДАІ Луганська, в яких говорять про переслідування активістів «Дорожнього контролю».