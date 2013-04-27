Інкасаторський автомобіль потрапив в аварію

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, аварія сталася 25 квітня на автодорозі Київ – Харків – Довжанський перед в’їздом у Чугуїв.

Інкасаторський автомобіль «ВАЗ–21093-20», у якому перевозилися кошти одного з підприємств області, з невідомих причин з’їхав у кювет та перекинувся.

За кермом машини знаходився 28-річний сержант міліції, окрім нього в салоні перебував 36-річний прапорщик. Внаслідок ДТП водій пошкодив шийний відділ хребта, окрім того, в обох чоловіків діагностовано закриту черепно-мозкову травму. Вони доправлені до Чугуївської районної лікарні.

Охорону матеріальних цінностей та вогнепальної зброї, яку мали при собі постраждалі, забезпечив інший наряд ДСО.

Дані про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинили тяжкі наслідки) КК України.

Чугуївська міжрайонна прокуратура розпочала розслідування обставин ДТП.