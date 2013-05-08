Спадкоємець британського престолу продає городину через інтернет
01:10, 08 травня 2013Разное
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У Великій Британії через кризу закрилася овочева крамниця, що належить спадкоємцю британського престолу принцу Чарльзу.
Магазин The Veg Shed ("Хатина вегетаріанця") розташовувався у містечку Хайгроув в графстві Глостершир на південному заході Англії, передає РосБізнесКонсалтинг. Спеціалізувався торгівельний заклад на продажу овочів, фруктів і зелені, вирощених в маєтку принца неподалік.
Причиною закриття магазину стала хронічна збитковість підприємства - продукція не мала попиту через високі ціни.
У канцелярії принца Чарльза закриття магазину пояснили зміною пріоритетів покупців, які тепер роблять покупки в Інтернеті. Тож охочі скуштувати кріп і петрушку від принца тепер зможуть замовити їх тільки через Інтернет.
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