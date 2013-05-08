Спадкоємець британського престолу продає городину через інтернет

Магазин The Veg Shed ("Хатина вегетаріанця") розташовувався у містечку Хайгроув в графстві Глостершир на південному заході Англії, передає РосБізнесКонсалтинг. Спеціалізувався торгівельний заклад на продажу овочів, фруктів і зелені, вирощених в маєтку принца неподалік.

Причиною закриття магазину стала хронічна збитковість підприємства - продукція не мала попиту через високі ціни.

У канцелярії принца Чарльза закриття магазину пояснили зміною пріоритетів покупців, які тепер роблять покупки в Інтернеті. Тож охочі скуштувати кріп і петрушку від принца тепер зможуть замовити їх тільки через Інтернет.