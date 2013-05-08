ООН допоможе покращити автомобілебудування в Україні

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Реалізовувати проект, мета якого - сконцентрувати на певній території групу взаємопов'язаних компаній, які доповнюватимуть і підсилюватимуть конкурентні переваги один одного, буде уряд України спільно з UNIDO (Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку) в рамках Програми ділового партнерства.

У прес-службі відзначають, що це буде перший галузевий проект UNIDO в Україні.

«Головна мета проекту - посилити позиції дрібних і середніх постачальників автомобільних компонентів для того, аби вони могли відповідати вимогам як вітчизняних, так і зарубіжних виробників транспортних засобів», - відзначають в Мінекономрозвитку.

Реалізація проекту сприятиме підвищенню конкурентоспроможності виробництва і зростанню кваліфікації кадрів, задіяних в автопромі, створить перспективу інтеграції українських виробників у мережі постачань для транснаціональних компаній. «Це особливо важливо, враховуючи євроінтеграційні прагнення України», - відзначають в міністерстві.

За інформацією прес-служби, в червні-липні в Україні пройдуть два семінари, на яких буде представлено рекомендації UNIDO зі створення й розвитку автомобільного кластера в Запорізькій області.

Довідка УНІАН. Запорізький автомобілебудівний завод (ПАТ «ЗАЗ», місто Запоріжжя) - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зваркою, фарбуванням, збіркою. Підприємство входить в корпорацію «УкрАВТО».

«ЗАЗ» в 2011 році збільшив чистий прибуток в 10,8 раза, в порівняно з 2010 роком, до 107,663 млн. грн.

У 2012 році “ЗАЗ” скоротив виробництво автомобілів на 30% - до 42,7 тис. одиниць. У 2013 році «ЗАЗ» планує наростити обсяги продажу на 15-17%.