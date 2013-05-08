Митрополит Володимир відслужив заупокійну за загиблими у війні
23:47, 08 травня 2013Разное
408 0
Напередодні Дня Перемоги у парку Вічної Слави в Києві відбувся молебень за загиблими у Великій Вітчизняній війні.
Учасники великодньої заупокійної літії за воїнами і жертвам Другої світової війни в Парку Вічної Слави, в Києві, 8 травня 2013 р.
Заупокійну літію на могилі Невідомого солдата відслужив Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
До спільної молитви за воїнів та жертв війни приєдналися: голова КМДА Олександр Попов, міністр культури Леонід Новохатько, заступник голови КМДА Віктор Корж, духовенство Києва та області, громадськість, зазначається в повідомленні.
Після звершення літії Митрополит Володимир та голова КМДА поклали квіти до Вічного вогню.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter