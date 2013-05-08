Митрополит Володимир відслужив заупокійну за загиблими у війні

Заупокійну літію на могилі Невідомого солдата відслужив Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

До спільної молитви за воїнів та жертв війни приєдналися: голова КМДА Олександр Попов, міністр культури Леонід Новохатько, заступник голови КМДА Віктор Корж, духовенство Києва та області, громадськість, зазначається в повідомленні.

Після звершення літії Митрополит Володимир та голова КМДА поклали квіти до Вічного вогню.