На трасі Орєхово–Запоріжжя бензовоз зіштовхнувся з іномаркою: є жертви

11:51, 10 липня 2013
Разное
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Сьогодні о 10:06 на автошляху Орєхово–Запоріжжя зіштовхнулися бензовоз та легковий автомобіль «Volkswagen Transfer».

На дорогу розлилося 5 тонн бензину

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у результаті ДТП 4 особи загинули, 2 постраждали.

На автополотно розлилося 5 т бензину.

На місце виклику прибули працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. За допомогою спеціальних інструментів постраждалих та загиблих було вивільнено із салонів обох автомобілів.

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Були проведені роботи з розмивання бензину.

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