На трасі Орєхово–Запоріжжя бензовоз зіштовхнувся з іномаркою: є жертви
11:51, 10 липня 2013Разное
952 0
Сьогодні о 10:06 на автошляху Орєхово–Запоріжжя зіштовхнулися бензовоз та легковий автомобіль «Volkswagen Transfer».
На дорогу розлилося 5 тонн бензину
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у результаті ДТП 4 особи загинули, 2 постраждали.
На автополотно розлилося 5 т бензину.
На місце виклику прибули працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. За допомогою спеціальних інструментів постраждалих та загиблих було вивільнено із салонів обох автомобілів.
На тему: Страшна ДТП на Волині: загинула жінка з двома дітьми (фото)
Були проведені роботи з розмивання бензину.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter