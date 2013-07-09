Страшна ДТП на Волині: загинула жінка з двома дітьми (фото)

Попередньо встановлено, що 41-річна, жителька м. Луцька, керуючи автомобілем «ВАЗ-21099», рухалася в напрямку м. Луцька зі сторони м. Ковеля. З невідомих причин жінка виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулася з вантажним автомобілем «МАN» із напівпричепом, за кермом якого перебував 51-річний житель Російської Федерації.

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"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 14-річна та 5-річна пасажири автомобіля «ВАЗ-21099» від отриманих травм загинули на місці аварії, – розповів начальник відділу розслідування ДТП слідчого управління УМВС України у Волинській області майор міліції Юрій Угланов. – Жінку доставили в реанімаційне відділення Рожищенської центральної районної лікарні, де вона, не приходячи до тями, померла".

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Призначено ряд експертиз, проводиться досудове розслідування.