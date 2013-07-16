У Москві шукають "українських хуліганів"

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив співробітник прес-служби московської поліції.

«Кримінальну справу за цим фактом порушили за статтею «хуліганство». Зараз проводяться слідчі дії», - сказав співбесідник агентства.

За його словами, на даний момент в поліції немає інформації, чи є нападники «українськими націоналістами».

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Як повідомляв УНІАН, в газеті «Московский комсомолец» 8 липня заявили про напад на редакцію хуліганів, які викрикували гасла «Слава Україні!», «Героям слава!», «Слава нації».

За даними видання, більшість були в медичних масках, з плакатами. Вони закидали будівлю файєрами і розлили фарбу.

10 липня в Інтернеті з'явилося відео, на якому хлопець в чорній масці зізнається в організованому нападі на редакцію газети "Московский комсомолец".

На відео хлопець в масці сидить біля стіни під синьо-жовтим прапором і називається представником "автономних націоналістів", які організували "акцію протесту" в Москві. При цьому хлопець звинувачує головного редактора газети "Московский комсомолец" Павла Гусєва в торгівлі людьми.