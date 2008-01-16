Учені знайшли череп доісторичного щура, який був розміром з автомобіль (фото)

22:37, 16 січня 2008
Разное
1751 0

Він був схожий на капибару і пакарану

Череп величезного доісторичного щура, який був розміром з автомобіль, виявили палеонтологи в гірських відкладеннях Уругваю. На їхню думку, щур жив 2-4 млн. років тому, коли гігантські істоти були поширені по всій Південній Америці.

Такий щур важив майже тонну і харчувався в основному рослинною їжею, пише The Times. Він був настільки великим, що основну частину свого життя проводив наполовину занурившись у воду, як гіпопотам, щоб знизити тиск власної ваги.

Гризуна Josephoartigasia monesi знайшли Андрес РИНДЕРКНЕХТ і Ернест БЛАНКО. Йому дали прізвисько Могутня Миша і вирішили, що він був схожий на капибару і пакарану – набагато дрібніших тварин, що мешкають в Південній Америці до цього дня. Капібари – найбільші з гризунів, що нині живуть, в дорослому стані вони важать близько 60 кг, вага пакаран – 15 кг. Звичайний щур важить близько 300 грамів (повний текст на сайті InoPressa.ru).

Фото АР

Вважається, що гризун Josephoartigasia monesi важив близько тонни, а найкрупніші екземпляри досягали 2,5 тонн – майже як гіпопотами, вага яких – від 1,4 до 3,2 тонн.

За оцінками учених, щур досягав трьох метрів в довжину і півтора - у висоту. У нього були величезні передні зуби завдовжки більше 30 см, причому 10 см стирчали назовні.

Передні зуби привели учених в замішання, тому що вони виявилися набагато міцнішими, ніж необхідно тварині, що харчується тільки м`якою рослинністю. Доктор Е.БЛАНКО припустив, що стародавні щури могли використовувати їх, щоб валити дерева, подібно до бобрів, боротися з хижаками або битися з суперниками.

Гризун жив на Землі разом з шаблезубими котами і гігантськими хижими птахами, що не літали, але бігом переслідували здобич на страхітливій швидкості. Масивне тіло щурів робило їх недоступними для птахів-убивць, але дитинчата могли наражатися на небезпеку.

Практично непошкоджений череп дуже порадував палеонтологів, що вивчають гігантських гризунів Південної Америки. До цього їм доводилося задовольнятися лише фрагментами кісток.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter