Росія готується атакувати НАТО вже через кілька місяців, – європейська розвідка

Сценарій може передбачати обмежене вторгнення або провокації під чужим прапором.

Європейські спецслужби попереджають про високу ймовірність того, що Росія найближчим часом може атакувати НАТО, щоб перевірити Альянс на міцність. Як пише The Guardian, на їхню думку, потенційна атака може відбутися протягом кількох місяців.

Так, голова Служби безпеки та інформації Чехії Міхал Куделка заявив, що, крім посилення активності безпілотників, у плани Кремля може входити й вторгнення на територію країн НАТО, що межують із Росією. "Сценарій може передбачати обмежене вторгнення, провокації під чужим прапором або масштабну кампанію з метою впливу", – заявив він. За його словами, такий сценарій може розгортатися протягом "місяців, а не років".

Водночас чиновники трьох країн Балтії, що межують з Росією, висловлюються обережніше щодо ймовірності вторгнення чи іншої серйозної ескалації. Вони вказують на те, що ресурси Москви, задіяні в конфлікті в Україні, вичерпані, і попереджають, що нагнітання страху перед можливим нападом може зіграти на руку Кремлю.

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"Ми не бачимо ознак неминучого нападу. Поки що залишається відкритим питання: чи є у них прямі й конкретні плани, чи це лише частина їхніх загальних спроб посіяти страх і невпевненість у західному суспільстві", – заявив Нормундс Межвієтс, генеральний директор Служби державної безпеки Латвії.

За словами Куделки, нинішня російська тактика ґрунтується на принципі "ескалація заради деескалації": Кремль прагне впливати на вразливі місця західних суспільств, щоб послабити їхню підтримку військових зусиль України. "Вони вважають, що якщо підуть на достатню ескалацію, то європейські країни вирішать припинити підтримку України", – зазначив він.

Керівники розвідувальних служб дійшли згоди, що, як би не розвивалися події, російська кампанія з проведення диверсій у Європі, ймовірно, посилиться в найближчі місяці. Томас Нільссон, голова шведської військової розвідки та служби безпеки, назвав "поворотним моментом" нещодавній інцидент із озброєним безпілотником в аеропорту Лейпцига, який німецька влада пов’язала з діяльністю російської розвідки.

"Відправлення озброєного БПЛА до жвавого аеропорту в самому центрі Європи... Якщо відбуваються атаки, здатні призвести до людських жертв або руйнування критично важливої інфраструктури, що має величезні наслідки для суспільства, – я вважаю, що це змінює правила гри", – сказав він.

За словами Нільссона, за нещодавньою активізацією російської диверсійної діяльності стоять кілька цілей: послабити підтримку України, внести розкол у НАТО та залякати населення європейських країн. За словами Куделки, ще одним наслідком кампанії з саботажу стало надмірне навантаження на ресурси спецслужб. "Тепер кожна пожежа чи кожна несправність вимагають розслідування з боку спецслужб як потенційний теракт, і для них це хороший результат", – сказав він.

Росія та НАТО – новини

Раніше голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив, що у НАТО є план на 4 тисячі сторінок на випадок російського вторгнення. За його словами, ці плани охоплюють усе – від мінімальної кризи чи втручання на нашій території до застосування статті 5 Північноатлантичного договору.

Водночас президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що НАТО не встигає за темпами розвитку технологій повітряних атак. За його словами, нинішні підходи Європи до підготовки до повітряної війни можуть втратити актуальність уже до середини наступного року.

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