8-мегапіксельні фотокамери купували українці у 2008 р.

В Україні у 2008 р. продажі фотокамер з дозвільною здатністю світлочутливої матриці 8 і більше мегапікселів зросли до понад 70% проти 30% у 2007 р. Про це йдеться у дослідженні компанії IDC (США), результати якого надані агентству УНІАН.

У той же час серед ключових тенденцій ринку відеокамер в IDC виділяють швидке розповсюдження пристроїв, що використовують для запису технологію флэш-пам`яті – у 2008 р. їх сукупна частка досягла 10%), а також пристроїв з вбудованими жорсткими дисками – їх частка виросла удвічі, до 37%.

У дослідженні також відзначається, що у 2008 році об`єм постачань в України цифрових фотокамер виріс у порівнянні з 2007 роком на 6% – до 940 тис. штук, а об`єм постачань цифрових відеокамер знизився на 29% – до 197 тис. штук.

«Великі об`єми продажів цифрової фото- і відеотехніки в останні два-три роки

дозволили в значній мірі задовольнити потенційний попит на ці пристрої в Україні», – вважає менеджер програм досліджень IDC на ринку периферії в країнах СНД Олексій ГВОЗДЕНКО.

При цьому, за його прогнозом, технологічний рівень і функціональність сучасних пристроїв надмірні для більшості користувачів, що приведе в 2009 році до відсутності стимулу до покупки нової камери, особливо в умовах кризи. Все це приведе як мінімум до двократного скорочення ринку.

За оцінками аналітиків компанії, в обох сегментах аж до осені 2008 року спостерігалася позитивна динаміка, при цьому значна кількість пристроїв була імпортована саме у третьому кварталі з розрахунку на традиційний осінньо-зимовий пік купівельної активності. Проте різке падіння попиту в умовах кризи привело до утворення великих складських запасів, через що постачання цифрової фото- і відеотехніки у четвертому кварталі були незначними – у 6 разів менше, ніж за аналогічний період 2007 року.

Довідка УНІАН. IDC – основний постачальник маркетингових досліджень і консультаційних послуг, організатор конференцій у області ИТ, телекомунікацій і побутових високотехнологічних пристроїв. Понад 900 аналітиків IDC в 50 країнах оцінюють тенденції і можливості ИТ-галузі і технологій на світовому, регіональному і місцевому рівнях. З 1990 року IDC надає найважливішу інформацію про ринки інформаційних технологій і телекомунікацій в Центральній і Східній Європі. Компанія має офіс в Україні.