"Hyundai Accent" найчастіше купують українці

За підсумками першого кварталу 2009 року лідером за кількістю проданих автомобілів в Україні став "Hyundai Accent". На вітчизняному ринку було продано 1 795 машин цієї марки.

Другу позицію посів "Chevrolet Aveo" (1 211 машин), а останній у трійці лідерів - китайський "Geely CK" (1 119 машин), повідомляє автомобільний холдинг "Атлант-М".

Серед лідерів продажів - в основному недорогі автомобілі класів B і C (за європейською класифікацією), причому половина з них – української збірки.

До Топ-10 також увійшли "Ford Fiesta", "Opel Astra Classic", "Chery Amulet", "Geely MK", "Toyota Camry", "Chery Jaggi" та "Hyundai Tucson".

Водночас загалом в Україні попит на іномарки впав утричі. В березні об`єми реалізації автомобілів скоротилися на 75%. Це призвело до того, що імпортери скоротили постачання нових авто, що помітно збіднило асортимент автосалонів.

За прогнозами експертів, у 2009 році Україні буде продано не більше 200-240 тисяч нових автомобілів.