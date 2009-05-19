У Росії на оздоровлення виділили 830 млн. рублів

На формування здорового способу життя громадян в 2009 році буде витрачено 830 млн. рублів. Про підписання відповідного розпорядження повідомив сьогодні прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН.

Міністр охорони здоров`я і соціального розвитку Тетяна ГОЛІКОВА уточнила, що озвучена сума буде виділена тільки з бюджету Міністерства охорони здоров’я та соціального розвитку РФ, при цьому додаткове фінансування планується із засобів Мінспорту та Міносвіти і науки. За її словами, гроші на ці цілі будуть розділені на дві частини.

«Перша частина пов`язана із створенням на базі існуючих установ кабінетів профілактики, центрів здоров`я. Передбачається, що в 2009 році буде створено 502 таких центру здоров`я», — пояснила міністр, додавши, що кожен такий центр буде розрахований на 200 тисяч міського населення.

Т.ГОЛІКОВА підкреслила, що витрати на формування здорового способу життя стали нововведенням і пов`язані з тим, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, головними причинами захворюваності і смертності в Росії є високий рівень холестерину, куріння і алкоголь.

Міністр також додала, що влада «розраховує на серйозну пропагандистську кампанію, спрямовану на формування основ здорового способу життя».

РИА Новости