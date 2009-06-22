Вінницькі пляжі патрулюватимуть cтуденти

Вінниця. УНІАН. Вінницькі пляжі цього літа патрулюватимуть понад 120 студентів, які пройшли спеціальну підготовку.

Як повідомили УНІАН у відділі у справах сім’ї, молоді та туризму Вінницької міської ради, основною функцією «Пляжного патруля» є підтримка громадського порядку та підвищення безпеки відпочиваючих. Координує діяльність студентських загонів відділ у справах сім’ї, молоді та туризму міськради.

Студенти обов’язково проходили необхідний інструктаж, після чого увійшли до спеціалізованого загону сприяння діяльності правоохоронних органів (колишні дружинники).

У відділі у справах сім’ї, молоді та туризму Вінницької міської запевнили, що такий патруль буде на кожному з п`яти пляжів Вінниці.

Цього літа, окрім звичайного патрулювання пляжів, молоддю проводиться організація спортивно-оздоровчих заходів та цікавих програм для дозвілля.

Як повідомляв УНІАН, “Пляжний патруль” у Вінниці був запроваджений в 2007 році з ініціативи міського голови Володимира ГРОЙСМАНА.