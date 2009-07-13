Forbes назвав найкорисніші продукти харчування на планеті

Журнал Forbes опублікував список найкорисніших для здоров`я людини продуктів незалежно від країни походження, кулінарної традиції або лікувальної дієти.

До таких продуктів зарахували ягоди, горіхи і боби, що входять до меню всіх довгожителів. А гранатовий сік, що сприяє зниженню тиску і боротьбі з раковими клітинами, на додачу назвали "природною віагрою".

Forbes спростовує насторожене ставлення авторів низки популярних у світі дієт до м`яса, стверджуючи, що натуральне м`ясо худоби, вирощеної на зелених пасовищах, є одним з найбільш необхідних для життєдіяльності людини продуктів.

До постачальників життєво важливих для організму поживних компонентів зарахували свіже молоко і яйця, а також лосося, але справжнього, з океану, а не вирощеного фермерами.

Журнал нагадує, що в світі немає "поганих" овочів, особливо наголошуючи на поживній цінності капусти, незалежно від того, чи це звична качанова, броколі або брюссельська.

Цибуля і часник, безумовно, рекомендовані до раціону тих, хто піклується про своє довголіття. Цілюща сила яблука також перевірена довготривалою історією людства. Його ставлять на вершину фруктових переваг.

І, звичайно, серед напоїв першість утримує еліксир здоров`я - зелений чай.

Всі зазначені продукти для збереження їхнії цілющих властивостей потрібно вживати сирими або мінімально піддавати обробці, вважає Forbes.