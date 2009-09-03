В Україні непроста ситуація з наповненням ринку ГМ-продуктами

В Україні склалась непроста ситуація з наповненням ринку генетично модифікованими продуктами.

Про це сказала на прес-конференції в УНІАН доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту вищої нервової діяльності та нейрофізіології Російської академії наук, експерт по продовольчій та екологічній безпеці у Комітеті “Наука за світ і безпеку” в Раді НАТО-Росія Ірина ЄРМАКОВА.

“На мій погляд, в Україні склалася важка ситуація, якщо порівнювати, як з генетично модифікованими культурами борються різні країни, які шляхи виходу із ситуації вони знаходять”, - сказала вона.

За словами І.ЄРМАКОВОЇ, наприклад, у країнах Європи організовано зони, вільні від ГМО.

Експерт повідомила, що провела серію експериментів на щурах і дійшла висновку, що викристання ГМО може призвести до онкологічних захворювань, безпліддя, виникнення алергій, до високого рівня смертності та захворюваності немовлят, зменшення чисельності і зникнення багатьох видів тварин і рослин.

Крім того, за її словами, штучний генний матеріал, випущений у навколишнє середовище ніби вірус, може потрапити у генетичний матеріал клітин усіх видів, включаючи і людину. Цей процес, викликаний горизонтальним переміщенням генів (переміщення від виду до виду), уже призвів до появи нових вірусів і бактерій, що має непередбачувані наслідки.

І.ЄРМАКОВА відзначила, що досі вчені не можуть скласти єдиної думки, чи є небезпечними для людини генетично модифіковані продукти. Для цього необхідно провести серйозні незалежні дослідження, але за ГМ-продуктами “стоять великі гроші” і знайти кошти на проведення досліджень дуже важко.

Голова правління Федерації органічного руху України Євген МИЛОВАНОВ, у свою чергу, зазначив, що в Україні на сьогодні ще не вирішено питання щодо маркування ГМ-продуктів. За його словами, на сьогодні немає точних даних про рівень забруднення ГМО таких культур як кукурудза і соя, і можна говорити лише про оціночні дані.

Є.МИЛОВАНОВ повідомив, що залежно від регіону називаються дані від 30% до 50%. “Тому, споживаючи будь-які продукти, які містять кукурудзу чи сою, ми не можемо бути переконані, що там немає ГМО”, - сказав він.

Експерт також навів дані про вирощування ГМ-продукції в інших країнах. Зокрема, у Бразилії абсолютна більшість вирощуваної продукції є генетично модифікованою, у США вирощування такої продукції набирає потужних обертів.

На запитання, якою є ситуація з ГМ-продуктами у Росії, І.ЄРМАКОВА відповіла, що декілька міст оголосили себе зонами, вільними від ГМО. Крім того, практично у всіх російських містах існують лабораторії для виявлення таких продуктів, куди можуть звертатися звичайні люди, щоб перевірити придбані продукти.

У свою чергу, Є.МИЛОВАНОВ зауважив, що в Україні заможні люди починають організовувати виробництво органічних овочів та фруктів для власних сімей.