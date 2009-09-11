В Україні за 8 місяців виробництво сигарет скоротилося на 14%

Тютюнові підприємства, що входять до Асоціації «Укртютюн», за 8 місяців цього року скоротили обсяги виробництва на 13,9% – через різке підвищення ставок акцизного збору.

Про це УНІАН повідомила генеральний директор Асоціації «Укртютюн» Валентина ХОМЕНКО.

За її словами, зокрема, в серпні ц.р. виробництво скоротилося на 20,2%, порівняно з серпнем 2008 року.

«З вересня минулого року ставки акцизу збільшувалися тричі. Встановилася чітка тенденція скорочення легального виробництва на вітчизняних підприємствах. Одночасно, за даними правоохоронних органів, з`явилася значна кількість контрафактної продукції на ринку”, - сказала директор асоціації.

На думку В.ХОМЕНКО, різке підвищення ставок акцизу перешкоджає “ритмічній діяльності законослухняних виробників і знищує джерело стабільних податкових надходжень до Державного бюджету”.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня 2009 р. Кабінет міністрів України схвалив ініціативу про збільшення з 1 жовтня цього року ставок акцизного збору на тютюнові вироби шляхом урахування поправки до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (реєстр. № 4707) при доопрацюванні законопроекту для розгляду в другому читанні. Згідно з поправкою, адвалорна частина акцизу на тютюнові вироби має збільшитися з 20 до 36%.

Асоціація «Укртютюн» звернулася до уряду України і комітету Верховної Ради з питань бюджету із закликом не підвищувати діючі ставки акцизного збору до кінця цього року.

Із січня 2010 року специфічну ставку акцизного збору і мінімальний податок на сигарети буде підвищено ще на 15%.