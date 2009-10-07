У Запоріжжі початок опалювального сезону під загрозою зриву.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі комунального підприємства концерн "Міські теплові мережі" - єдиного централізованого постачальника тепла і гарячої води на території Запоріжжя.

Причина такої ситуації - неплатежі за послуги МТМ, зазначили в компанії.

"Борг населення перед підприємством на сьогодні становить 108 млн. грн. Якщо Запоріжжя й надалі накопичуватиме заборгованість за природний газ, то місто може опинитися перед фактом зриву нормативного початку нового опалювального сезону", - повідомили в прес-службі.

За даними МТМ, внаслідок ситуації, що склалася з платежами, в Запоріжжі також "можливі скорочення обсягів споживання газу, аж до повного зупинення подачі палива" і "відключення гарячої води".