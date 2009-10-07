Боржникам за комунальні послуги заборонять їздити за кордон

Депутати Дніпропетровської міської ради сьогодні на черговій сесії ухвалили рішення про підготовку в 10-денний термін системи заохочення та покарання для платників за житлово-комунальні послуги, зокрема заборонити боржникам виїжджати за кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, ініціатор ідеї, депутат міської ради Ігор ТУРЧИН під час сесії заявив про необхідність зобов’язати підприємства ЖКГ звертатися до судів та рекомендувати рішення про заборону боржникам виїздити за кордон на відпочинок, навчання та роботу.

Як заохочення для сумлінних платників за житлово-комунальні послуги у Дніпропетровську депутат запропонував розробити систему знижок у випадку передоплати за послуги на рік, півроку, три місяці.