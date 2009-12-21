«Кривбасстандартметрологія» забракувала 38% перевіреної риби

За 11 місяців 2009 року інспектори державного нагляду ДП «Кривбасстандартметрологія» забракували 38% перевіреної під час виробництва рибної продукції, яка не відповідала вимогам нормативних документів (НД).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, вартість перевіреної за звітний період продукції виробників Кривого Рогу становить 38 тис. 700 грн. Це різноманітні види риби та рибної продукції: оселедець слабосолений, морожений, скумбрія холодного копчення обезголовлена, риба в’ялена в асортименті, сайра холодного копчення, філе пангасіуса заморожене, пресерви, напівфабрикати рибні (з лосося, коропа, товстолоба) тощо.

Також перевірили підприємства з гуртової торгівлі риботоварами. Вартість перевіреної продукції становить 142 тис. 44 грн., забракували товару на суму 13 тис. 400 грн. (9,4%).

Перевірка виявила 20% порушень за органолептичними показниками (зовнішній вигляд продукції, колір, запах), відсутність атестації рибопереробного підприємства – 25%, незадовільний контроль готової продукції або сировини – 15%, незадовільне метрологічне забезпечення підприємства – 5 %.

Також значна кількість недоліків стосується вимог до маркування рибної продукції: відсутність сертифікатів відповідності на продукцію, посилань на нормативну документацію, дати виготовлення, даних про енергетичну та харчову цінність, невідповідність інформації щодо якості продукту результатам перевірки. Наприклад, інспектори виявили факт реалізації партії оселедця середньосолоного, який згідно із супровідними документами мав термін придатності 30 днів, а на маркуванні споживчої тари – 6 місяців.

За результатами перевірок заборонено реалізацію 4 партій продукції, 10 видів риби та рибної продукції, складено 6 протоколів про адміністративні порушення на посадових осіб підприємств, застосовано штрафні санкції на загальну суму понад 12 тис. грн.