У Києві з незаконного обігу вилучено майже 6 тонн піротехніки
12:11, 28 грудня 2009Права споживачів
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Працівники столичної міліції за вихідні вилучили з обігу майже 6 тонн піротехніки, що реалізовувалася без належних документів або з порушення правил торгівлі.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві, лише в двох великих супермаркетах Деснянського району було вилучено майже 2 тис. салютних установок, які продавалися з порушенням правил реалізації.
На всіх порушників правил торгівлі складено адміністративні протоколи, піротехнічну продукцію вилучено.
Також за вказаний період в результаті рейдів київська міліція вилучила майже 4 тис. хвойних дерев, які продавалися без будь-яких документів.
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