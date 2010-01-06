У Великобританії тимчасово не працюють аеропорти

У Великобританії через негоду обмежено рух потягів, тимчасово не працюють аеропорти, передає Бі-Бі-Сі.

Аеропорт «Хітроу» повідомляє про затримки і відміни рейсів через сніг і льод, «Гатвік» і аеропорти в Брістолі і Саутгемптоні тимчасово припинили роботу.

Мороз і обмерзання доріг порушили рух шкільних автобусів, внаслідок чого заняття в багатьох школах країни скасовані.

На залізницях вночі працювали спеціальні потяги, що запобігають обмерзанню шляхів, проте оператори попереджають, що рух потягів буде обмеженим.