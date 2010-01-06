У Львові організують Святвечір для безпритульних

13:43, 06 січня 2010
Права споживачів
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За усіма традиціями

Сьогодні у Львові відбудеться Святвечір і для бездомних громадян міста.  Управління соціального захисту Львівської міської ради організовує Святу Вечерю для бездомних мешканців нашого міста. Як запевняють організатори, Святвечір буде з усіма  традиціями українського Різдвяного столу, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

До меню Вечері входитиме кутя, борщ, пампухи, солодкі струделі та узвар. Святвечір відбудеться 6 січня о 19:00 год. у приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян, що за адресою вул. Кирилівська, 3а. Понад 40 осіб міста матимуть змогу вечеряти в центрі.

«Такі спільні святкування із потребуючими вже стали традиційними, які свідчать  про святкове єднання духу львівської громади», – повідомила начальник управління соціального захисту ЛМР Ольга ЛЕСЮК.

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