У Львові організують Святвечір для безпритульних

Сьогодні у Львові відбудеться Святвечір і для бездомних громадян міста. Управління соціального захисту Львівської міської ради організовує Святу Вечерю для бездомних мешканців нашого міста. Як запевняють організатори, Святвечір буде з усіма традиціями українського Різдвяного столу, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

До меню Вечері входитиме кутя, борщ, пампухи, солодкі струделі та узвар. Святвечір відбудеться 6 січня о 19:00 год. у приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян, що за адресою вул. Кирилівська, 3а. Понад 40 осіб міста матимуть змогу вечеряти в центрі.

«Такі спільні святкування із потребуючими вже стали традиційними, які свідчать про святкове єднання духу львівської громади», – повідомила начальник управління соціального захисту ЛМР Ольга ЛЕСЮК.