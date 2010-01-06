Петербуржців навчать "розуміти свято Різдва Христового"
13:47, 06 січня 2010Права споживачів
0 0
...а не лише святкувати
Цього року жителі Санкт-Петербурга зможуть не тільки відсвяткувати Різдво Христове, але й досконально вивчити традиції свята.
У передріздвяний день жителі міста можуть послухати традиційну музику в Петропавлівській фортеці, сходити на святковий концерт на Соборну площу і вивчити святочні звичаї під час "Різдвяної містерії" в Російському етнографічному музеї.
На думку багатьох служителів Російської православної церкви, цілком логічно, що залучення росіян до релігійних свят починається в культурній столиці країни.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter