Іспанія відзначає перше велике свято в новому році
14:08, 06 січня 2010Права споживачів
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День трьох волхвів
Десятки тисяч людей зібралися на центральній площі Мадрида, щоб взяти участь в казковій ході на чолі з волхвами Мельхором, Гаспаром і Бальтазаром.
Згідно з переказами, через 12 днів після Різдва, вони спускаються на землю, щоб виконати найзаповітніші бажання дітей. Саме трьом волхвам, а не Санта Клаусу, зазвичай пишуть листи про свої мрії маленькі іспанці.
Батьки ж повинні залишити волхвам відповідь-презент. Як правило, це шматок пирога і пляшка вина. Щоб ніхто не пішов без подарунка, святкові веселощі триватимуть кілька днів.
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