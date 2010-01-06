Іспанія відзначає перше велике свято в новому році

Десятки тисяч людей зібралися на центральній площі Мадрида, щоб взяти участь в казковій ході на чолі з волхвами Мельхором, Гаспаром і Бальтазаром.

Згідно з переказами, через 12 днів після Різдва, вони спускаються на землю, щоб виконати найзаповітніші бажання дітей. Саме трьом волхвам, а не Санта Клаусу, зазвичай пишуть листи про свої мрії маленькі іспанці.

Батьки ж повинні залишити волхвам відповідь-презент. Як правило, це шматок пирога і пляшка вина. Щоб ніхто не пішов без подарунка, святкові веселощі триватимуть кілька днів.

ТСН