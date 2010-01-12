У Венесуелі закрили десятки магазинів, що підвищували ціни

Збройні сили Венесуели закрили десятки магазинів у країні після того, як вони вслід за девальвацією національної валюти підвищили ціни на товари.

Раніше президент Венесуели Уго Чавес заявив, що використовує армію, щоб взяти під контроль компанії, які піднімуть ціни на свої товари та послуги після проведеної в країні девальвації. Згідно з його планами, взяті за допомогою військових під контроль держави фірми "спекулянтів" потім передадуть в управління працівникам підприємства.

Нагадаємо, девальвація нацвалюти викликала купівельний бум у Венесуелі: люди штурмують магазини, щоб встигнути придбати товари електроніки і побутової техніки до того, як ціни на них зростуть майже удвічі.

Чавес оголосив про девальвацію болівара 8 січня. Уряд встановив два різні курси болівара до долара. За курсом 2,6 болівара за долар у країну імпортуватимуть товари першої необхідності. Товари, що не потрапили в цю групу, імпортуватимуться за курсом 4,3 болівара за долар.

Колишній курс болівара, встановлений після девальвації в березні 2005 року, становив 2,15 болівара до американської валюти.

За словами Чавеса, подібний захід обрано через прагнення уряду позбутися залежності економіки країни від експорту нафти, що приносить велику частину (близько 90%) всіх валютних надходжень, а також через бажання стимулювати внутрішнє виробництво і збільшити експорт інших товарів і послуг.

ТСН