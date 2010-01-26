Зростання українського ринку свинини стримується імпортом

Перспективи українського ринку свинини залежатимуть від об`ємів імпорту цієї продукції, в першу чергу, з європейських країн, вважає виконавчий директор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Єлизавета СВЯТКІВСЬКА. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі асоціації.

За попередніми оцінками, імпорт свинини в 2009 році склав 140 тис. тонн, при власному виробництві на рівні 500 тис. тонн в забійній вазі.

«Істотне зростання вітчизняного виробництва стримує низька купівельна спроможність внутрішнього ринку і все ще достатньо висока собівартість виробництва вітчизняної свинини у багатьох виробників в порівнянні з європейськими країнами», - відзначила Є.СВЯТКІВСЬКА. Найнижчі витрати на виробництво - в Бразилії, Канаді і США, де низькі витрати на основні засоби (зокрема, на приміщення та утримання будівель), хоча порівняно низькими витрати є і в Данії.

Рівень цін, що зберігається в Україні протягом останніх двох років, став стимулом до нарощування поголів`я і, таким чином, на 1 січня 2010 року сільгосппідприємства збільшили поголів`я свиней на 20% в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року.

«Зважаючи на обмеженість ринку збуту, темпи нарощування поголів`я можуть сповільнитися в поточному році, але скорочення виробництва яловичини та імпорту всіх видів м`яса залишаються все ще вагомим стимулом до нарощування виробництва, - вважає Є.СВЯТКІВСЬКА. - Тим паче, що українці традиційно віддають перевагу свинині перед яловичиною».

«У 2009 році основні виробники свинини акцентували свою увагу на виробництві м`ясних і беконних порід свиней за сучасними технологіями. Але в питаннях технологій більшість все ще проходить період пошуку оптимальних раціонів і співвідношення якість-ціна. Ще не напрацьовані торгові марки, і можливо, кризовий рік був не найкращим для цього, але подальший розвиток виробництва свинини можливий за принципом розвитку ринку курятини, що, очевидно, ми спостерігатимемо в найближчі декілька років», - сказала Є.СВЯТКІВСЬКА.