Безробіття в Україні скоротилося до рівня докризового періоду

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає позитивним показником те, що на сьогодні рівень безробіття в Україні скоротився до рівня докризового періоду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час ознайомлення з роботою Хмельницького міського центру зайнятості.

«На сьогодні і по Хмельницькій області, і по інших областях ми повернулися на рівень безробіття докризового періоду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому глава уряду підкреслила, що на сьогодні вже розроблена державна програма зайнятості, а також готується ряд інших програм для збільшення зайнятості населення, які незабаром можуть бути прийняті Верховною Радою.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, кількість зареєстрованих безробітних у цілому по Україні на 1 січня 2010 року склала 531,6 тис. чоловік, що на 3,8%, або 19,4 тис. чоловік, більше, ніж на 1 грудня 2009 року (512,2 тис. чоловік).

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 січня 2010 року склав 1,9% від населення працездатного віку, що відповідає показнику жовтня 2009 року.