На Прикарпатті споживачам повернули понад 0,5 млн. грн.

На Прикарпатті у 2009 році споживачам повернули 517,2 тис. грн. кошти за неякісні товари та неякісно надані послуги.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник начальника управління у справах захисту прав споживачів у Івано-Франківській області Володимир МОНАСТИРЕЦЬКИЙ. За його словами, протягом 2009 року до управління звернулось 623 споживачі, що на 32% менше, ніж за відповідний період 2008 року. Він вважає, що це, насамперед, зумовлено економічною кризою, що призвела до зменшення товарообігу в області. Управління розглянуло всі 623 звернення, з них 525 - задоволено, що становить – 84,2%, і споживачам повернуто кошти.

В ході розгляду заяв працівники управління провели 242 позапланові перевірки, за результатами яких 123 посадові особи притягнуто до адміністративної відповідальності на суму 16,4 тис. грн., а до суб’єктів господарювання застосовані адміністративно-господарські санкцій на суму 56,1 тис. грн.

В. МОНАСТИРЕЦЬКИЙ стверджує, що аналіз звернень громадян свідчить про те, що стан справ на споживчому ринку та якість товарів народного споживання і обслуговування населення залишається незадовільним, бо і надалі порушуються вимоги Закону України "Про захист прав споживачів".

Він також повідомив, що за 2009 рік юристи управління в інтересах споживачів направили до місцевого суду 20 позовних заяв на загальну суму 318,616 тис. грн, з них: 12 – задоволено на суму 88,064 тис. грн; 1 –залишено без розгляду; 7 - знаходиться в стадії розгляду.