Прикордонники викрили 13 спроб контрабанди тютюнових виробів

Минулої доби у пунктах пропуску через державний кордон України співробітники Держприкордонслужби викрили 13 спроб контрабанди тютюнових виробів.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, зокрема, спробу контрабанди тютюнових виробів викрили учора в пункті пропуску «Тиса», що на україно-угорському кордоні у Закарпатській області. Більш як 2800 пачок сигарет «L&M» намагався незаконно перевезти 28-річний громадянин Німеччини, який їхав автомобілем «Мерседес» з України. Іноземцеві під час прикордонно-митного оформлення забракло витримки. Нервова поведінка мандрівника спонукала співробітників пункту пропуску ретельніше оглянути його машину. Схованку з контрабандою оглядова група виявила у подвійному днищі автівки. Дістатися до тайника вдалося лише після демонтажу сидінь та покриття підлоги автомобіля. Сигарети та засіб їх приховування – «Мерседес» 2002 року випуску – вилучили. Конфіскат, оцінений у майже 170 тисяч гривень, передали в митницю.

Не поталанило учора на українському кордоні і громадянину Литви, який заховав 1620 сигарет у переобладнаному днищі автомобіля «Рено», білорусові, який зашив у сидіння «Ауді» 100 пачок сигарет, та румунові, який помістив 1750 пачок сигарет у газовій установці автомобіля «Фіат». У цих іноземців також вилучили контрабанду транспортні засоби, відзначили в Держприкордонслужбі.