“КОНТІ” оновляє дизайн Bonjour та Amour

Компанія «КОНТІ», один з найбільших виробників кондитерської продукції, оновила дизайн шоколадної продукції - десерту Bonjour, шоколаду Amour Dolci та шоколадних цукерок Amour Esfero. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Довідка УНІАН. Компанія «КОНТІ» заснована в 1997 р. На сьогодні в склад Групи «КОНТІ» входить ЗАТ «ВО «КОНТІ» та ЗАТ «КОНТІ-РУС». Основні виробничі активи Групи: Донецька, Константинівська, Горлівська кондитерські фабрики – в Україні та Курськая КФ – в РФ.

Основні ТМ Групи: «Amour», «Бонжур», «Супер-Контік», «Беліссімо», «Мелодіка», «Мамулін торт», «BisKonti», «Джек», «КонтіТофіта» та «Золота Лілія».