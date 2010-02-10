Держспоживстандарт забракував 30% перевіреної виноробної продукції

Інспектори державного нагляду Держспоживстандарту України впродовж 2009 року перевірили 257 тис. дал виноробної продукції вартістю 19,3 млн. грн. Через невідповідність вимогам нормативної документації було забраковано 79 тис. дал (30%) на суму близько 9 млн. грн. Перевірку виноробної продукції фахівці здійснили на 99 підприємствах, на 56 з яких виявили порушення. Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту.

Продукція бракувалась через недоліки підготовки виробництва та незадовільні умови зберігання, порушення технологічної дисципліни під час виробництва та через незадовільну організацію приймального контролю.

Так, на одному із луганських підприємств зі зберігання під час перевірки партії червоного сухого вина "Мукузані" (Грузія) вартістю 415 грн. та червоного напівсолодкого вина "Ізабелла Молдавська" (Молдова) на суму 436 грн. було виявлено порушення вимог щодо маркування. Зокрема, був неправильно вказаний гарантійний термін та умови зберігання, відсутні відомості про поживну цінність харчового продукту, неповністю зазначена назва продукції та відсутній номер партії виробництва. Окрім цього, на етикетці містився надпис "Без ГМО", проте документів, які підтверджують відсутність, наявність або кількісний вміст ГМО, не було. Також на підприємстві не було приладу для контролю температурно-вологісного режиму в приміщеннях, де зберігалась алкогольна продукція. В результаті перевірки підприємство отримало приписи про усунення порушень стандартів, норм і правил, про заборонену реалізації 2 партій продукції, накладено штраф на суму 1,3 тис. грн. та адмінштраф – 289 грн.

2 партії алкогольних напоїв із 4 перевірених було забраковано на одному із підприємств Дніпропетровська. Партія виноградного напівсолодкого червоного вина "Тамада Оджалеші" (Грузія) обсягом 21,8 дал на суму 20,4 тис. грн. та партія виноградного сухого білого вина "Старий Тбілісі" Ркацітелі – Мцване" обсягом 135 дал вартістю 73,8 тис. грн. не відповідали вимогам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо умов зберігання (був порушений температурний режим зберігання). Також на підприємстві відсутня система кліматконтролю, що може негативно вплинути на якість продукції і призвести до зміни органолептичних та фізико-хімічних показників, особливо влітку. На підприємстві не був забезпечений належний контроль маркування продукції, дотримання технологічної дисципліни під час її зберігання та наявність відповідної НД. За виявлені порушення стандартів, норм і правил працівники Держспоживстандарту видали припис про усунення порушень, припис про заборону реалізації 2 партій продукції та склали 3 постанови про застосування штрафів на загальну суму близько 2 тис. грн.

За результатами державного нагляду впродовж 2009 року було винесено 67 постанов про накладення штрафів на суму 165,8 тис. грн., заборонено реалізацію 94 партій виноробної продукції та 33 видів алкогольної продукції та винесено 21 постанову про адміністративне стягнення на суму 5,8 тис. грн.