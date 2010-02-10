Затримано контрабандиста, який ніс з РФ в Україну цукор

Учора в Луганській області затримали двох контрабандистів, один з яких ніс із Росії в Україну цукор, а інший віз у зворотному напрямку мед.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, 18-річного українця з мішком на плечах на замерзлій річці Велика Кам’янка перепинив наряд відділу «Краснодон». Перед цим порушник переніс на український берег ще 4 мішки із солодким піском російського виробництва. 250 кілограмів цукру вилучили та передали в митницю.

Близько 22.00 години патруль відділу «Мілове» зупинив 34-річного жителя однойменного населеного пункту, який йшов у сусідню державу та тягнув за собою чималі санчата, на яких було 6 пластмасових контейнерів із 180 кілограмами меду та мішок із 20-ма кілограмами воску, які також передали в митницю.

Обом контрабандистам доведеться відповідати за спробу незаконного перетинання держаного кодону. Міру відповідальності визначатимуть судові органи. До речі, це вже четверта, припинена прикордонниками спроба переправлення до Росії українського меду за останні 2 тижні.