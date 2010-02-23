Гривня зміцніла

У понеділок, 22 лютого, гривня зазнала найбільш сильного зміцнення за останні два тижні.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

На його думку, такій ситуації на валютному ринку сприяли ряд позитивних для гривні новин. «Це відкликання позову Юлії ТИМОШЕНКО щодо оскарження результатів виборів, а також оголошення про збільшення капіталу української «дочки» Ощадбанку Росії на 1,5 млрд. грн., що означає швидкий притік в Україну прямих іноземних інвестицій на суму 185 млн. дол.», - вважає економіст.

О.БЛІНОВ підкреслив, що з початку 2010 року гривня зміцнилася до долара на 0,4%. За його прогнозами, у разі істотної ревальвації обмінного курсу порівняно з рівнем 8,0 грн./дол., Національний банк повернеться до практики купівлі долара на відкритому ринку.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 22 лютого, на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9820/8,0010 грн./дол., на 12.00 ціни впали до 7,9635/7,9775 грн./дол.

На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках 7,9605/7,9675 грн./дол.