Дніпродзержинськ залишився без води

«Аульський водовід» без попередження припинив подачу води в місто Дніпродзержинськ Дніпропетровській області.

Про це сьогодні повідомив мер Дніпродзержинська Ярослав КОРЧЕВСЬКИЙ Інформаційному агентству «Новий міст».

«15 березня без попередження «Аульський водовід» припинив подачу води в місто. Без запасу води залишилися лікарні, дитячі садки, школи. Ми створили штаб оперативного реагування й звернулися до «Аульського водоводу» з проханням про відновлення водопостачання. Також направили відповідні листи до прокуратури й СБУ», – сказав Я.КОРЧЕВСЬКИЙ.

Зараз для вирішення цього питання мер Дніпродзержинська перебуває на зустрічі з головою Дніпропетровської облради Юрієм ВІЛКУЛОМ.

За інформацією ІА «Новий міст», «Аульський водовід» перебуває в критичному стані внаслідок хронічних неплатежів водоканалами Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Верхньодніпровська, Криничок.

«Аульський водовід» знаходиться на балансі Дніпропетровської облради. При відключенні «Аульського водоводу» без води можуть залишитися Таромське, Сухачівка і нагірна частина Дніпропетровська. Повне припинення подачі води загрожує Дніпродзержинську, Верхньодніпровську, Криничкам, частково – населеним пунктам Дніпропетровського району.