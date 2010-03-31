Прикордонники хочуть скоротити процедуру паспортного контролю

Сьогодні о 10.00 в міжнародному аеропорту „Бориспіль” відбудеться прес-конференція та презентація для засобів масової інформації роботи підсистеми з функціями обробки інформації про громадян України, які перетинають державний кордон, з використанням електронних карток.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, електронна картка зберігає інформацію про закордонний паспорт громадянина України та його власника. При зчитуванні дана інформація автоматично обробляється та обліковується у базі даних. Певні операції під час прикордонного контролю здійснюватимуться громадянами самостійно, що дозволяє суттєво прискорити процедуру паспортного контролю. Експеримент проводиться в рамках підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.