Львівська залізниця призначила новий потяг Чернівці-Тернопіль

Львівська залізниця (ЛЗ) призначила новий потяг-дизель підвищеного комфорту №809-810 сполученням Чернівці-Тернопіль.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЛЗ, потяг почав курсувати 2 квітня.

Згідно з повідомленням, потяг курсує щодня, окрім понеділка і четверга, і долає проходить відстань у 206 км за 5 годин 35 хвилин, а зворотний шлях – за 5 годин 46 хвилин. У складі потягу – дизель і три вагони другого класу.

З Тернополя потяг вирушає о 06.18, слідує через станції Теребовля, Хоростків, Копичинці, Чортків, Товсте, Заліщики, Кіцмань і прибуває в Чернівці об 11.53. З Чернівців потяг вирушає о 18.37 і прибуває в Тернопіль в 00.23.

Вартість проїзду в новому потягу становить 27 грн. 37 коп.

Продаж проїзних документів на цей потяг здійснюватиметься тільки в касах на вокзалах і станціях через систему «Експрес». Попередній продаж квитків встановлено за 10 діб. Посадка пасажирів у потяг здійснюватиметься тільки за умови наявності проїзного документа.