Співробітники Carlsberg страйкують через заборону пити пиво на роботі
Керівництво пивоварного заводу Carlsberg в Данії заборонило співробітникам пити пиво впродовж робочого дня. Нові правила вже призвели до масових страйків робітників.
Згідно з розпорядженням адміністрації підприємства, співробітникам заводу дозволяється пити пиво тільки під час обіду і лише в їдальні.
Раніше робітники могли вживати цей напій цілими днями: кулери з пивом стояли на всій території заводу. Водночас співробітникам підприємства було заборонено з`являтися на роботі п`яними.
Нові правила набули чинності 1 квітня. Робочі сприйняли їх з невдоволенням, і вже через кілька днів оголосили страйк, в якому взяли участь близько 800 людей.
До страйку приєдналися водії вантажівок Carlsberg, хоча її заборона не торкнулася. Водіям, як і раніше, дозволяється брати з їдальні три порції пива, оскільки часто у них не вистачає часу нормально пообідати.
Керівництво заводу підкреслює, що на всіх вантажівках Carlsberg встановлена спеціальна система, яка не дозволить двигуну завестися, якщо водій перевищив допустиму норму вживання алкогольних напоїв.