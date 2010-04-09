Співробітники Carlsberg страйкують через заборону пити пиво на роботі

Керівництво пивоварного заводу Carlsberg в Данії заборонило співробітникам пити пиво впродовж робочого дня. Нові правила вже призвели до масових страйків робітників.

Згідно з розпорядженням адміністрації підприємства, співробітникам заводу дозволяється пити пиво тільки під час обіду і лише в їдальні.

Раніше робітники могли вживати цей напій цілими днями: кулери з пивом стояли на всій території заводу. Водночас співробітникам підприємства було заборонено з`являтися на роботі п`яними.

Нові правила набули чинності 1 квітня. Робочі сприйняли їх з невдоволенням, і вже через кілька днів оголосили страйк, в якому взяли участь близько 800 людей.

До страйку приєдналися водії вантажівок Carlsberg, хоча її заборона не торкнулася. Водіям, як і раніше, дозволяється брати з їдальні три порції пива, оскільки часто у них не вистачає часу нормально пообідати.

Керівництво заводу підкреслює, що на всіх вантажівках Carlsberg встановлена спеціальна система, яка не дозволить двигуну завестися, якщо водій перевищив допустиму норму вживання алкогольних напоїв.

РІА Новини