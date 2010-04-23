На Кіровоградщині зріс рівень злочинності

З початку року в Кіровоградській області зареєстровано 2619 злочинів різної спрямованості, що на 36,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на колегії в облдержадміністрації повідомив заступник начальника Управління МВС в Кіровоградській області В’ячеслав БЕРЕГОВИЙ.

За його словами, в області було скоєно 29 умисних вбивств та замахів, 6 зґвалтувань, 31 умисне тяжке ушкодження (в тому числі 11 – зі смертю потерпілих), 89 шахрайств.

На 29,3% (по Україні на 17,5%) зросла кількість злочинів, скоєних у громадських місцях, найбільше в Добровеличківському районі (втричі) та в обласному центрі (удвічі).

З початку року викрито і знешкоджено 5 організованих злочинних груп за у до складу яких входили 17 громадян, на рахунку яких 26 злочинів.

Правоохоронцями виявлено 259 злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, вилучено 24,8 кг наркотичних засобів та психотропних речовин, а також 353 дози лікарських засобів.

З початку року задокументовано 180 злочинів економічної спрямованості, з яких 102 – у сфері службової діяльності.