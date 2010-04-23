У Хмельницькому стартував туристичний сезон

На майданчику біля кінотеатру імені Т.Шевченка у Хмельницькому відбулося урочисте відкриття туристичного сезону.

Метою дійства є ознайомлення хмельничан і гостей із туристичним потенціалом міста: організаціями, інфраструктурою, видами спортивного туризму та визначними місцями.

"Міська влада постійно приділяє увагу краєзнавчому і патріотичному вихованню учнівської молоді, прищепленню любові до нашого рідного міста, бо без виховання любові до своєї вулиці, куточка не можна виховати любов до держави", - зазначив УНІАН заступник міського голови Віктор БАЙДИЧ.

Крім того, навколо кінотеатру розмістилися народні майстри, які пропонують хмельничанам вироби із дерева, глини, скла, вишиті картини, різноманітні прикраси та сувеніри. Серед них – майстер художньої обробки дерева Руслан СТЕФЮК, вишивальниця Ніна ГОНЧАРУК, а також гості зі Львова, Косова та інших міст.

Діти обласного центру взяли участь у конкурсі малюнку на асфальті «Я турист» та у змаганнях із спортивного туризму.