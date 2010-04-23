В Україні ціна на хліб залишається стабільною

Середня ціна на хліб з борошна першого сорту в Україні на 16 квітня залишається стабільною, у порівнянні з 9 квітня, і становить 3,56 грн./кг. Проте це на 3,5% більше, ніж на 30 березня цього року.

Такі дані подає Міністерство економіки України.

За повідомленням, хліб з борошна вищого сорту подорожчав на 2,6% - до 4,30 грн./кг. Ціна на житньо-пшеничний хліб за згаданий період зросла на 3,3% - до 3,49 грн./кг. Борошно вищого сорту подорожчало на 2,3% - до 3,06 грн./кг.

За даними Мінекономіки, найдорожчий хліб у Київській області: з борошна першого сорту - 3,94 грн./кг, з борошна вищого сорту – 5,50 грн./кг. Найвища ціна хліб житньо-пшеничний у Запорізькій області – 3,68 грн./кг.

У Миколаївській області найдешевший хліб з борошна першого сорту – 3,17 грн./кг та житньо-пшеничний – 2,99 грн./кг. Найменша ціна на хліб з борошна вищого сорту у Хмельницькій області – 3,61 грн./кг.