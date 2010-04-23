ПЗЗ тимчасово змінює рух деяких приміських поїздів

Південно-Західна залізниця у зв`язку з ремонтними роботами з модернізації шляхів тимчасово змінює рух деяких приміських поїздів.

Як повідомила УНІАН прес-служба Південно-Західної залізниці, 23, 26, 27 і 28 квітня 2010 року електропоїзди, що відправлялися зі станції Київ-Пасажирський прямуватимуть зі станції Київ-Петрівка.

Зокрема, зміниться маршрут руху електропоїздів: №6813 Гребінка - Київ-Пасажирський прибуватиме до станції Київ-Петрівка, №6914 Київ-Пасажирський - Ніжин відправлятиметься зі станції Київ-Петрівка. Крім того, вносяться тимчасові зміни до розкладу руху електропоїздів: №6813 Гребінка - Київ-Петрівка відправлятиметься зі станції Дарниця о 14.07, прибувати на станцію Київ-Петрівка о 14.37, №6914 Київ-Петрівка - Ніжин відправлятиметься зі станції Київ-Петрівка о 15.06, прибувати на станцію Дарниця о 15.39. Також електропоїзд №6912 Борщагівка Тех. - Ніжин відправлятиметься зі станції Дарниця о 14.18, прибуватиме до Ніжина о 16.42.