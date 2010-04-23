Щодня алкоголь вбиває 40 українців.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив екс-міністр охорони здоров’я України професор Микола ПОЛІЩУК.

За його словами, на сьогодні основними причинам захворюваності і смертності в Україні є нездоровий спосіб життя, зокрема зловживання тютюном та алкогольними напоями.

“За статистикою 2009 року, на одного українця (включаючи новонародженого і людину старшого віку) на рік припало 82 літри спиртного (пива, вина, горілки). Якщо порівняємо зі спожитими рибою, м’ясом, салом, то цих продуктів - 82,5 кілограми на людину”, - зазначив М.ПОЛІЩУК.

Він підкреслив, що цілком підтримує дії влади, спрямовані на зменшення шкідливого впливу тютюну і алкоголю, а саме - збільшення акцизів на ці продукти, обмеження місць продажу, заборону продажу неповнолітнім.

“Світовий досвід свідчить, що недоступність у ціні, можливості придбати, недоступність споживання у громадських місцях - дієві заходи. Якщо ми хочемо мати здорову націю, ми маємо це зробити”, - зазначив М.ПОЛІЩУК.

На його думку, надзвичайно важливе також виконання закону, який вже вступив у силу, про заборону споживання алкогольних і слабоалкогольних напоїв у громадських місцях.