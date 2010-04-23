Уряд шукатиме кращих ремонтників доріг

Перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ для покращення якості ремонту автомобільних доріг в Україні доручив організувати та провести до 20 травня конкурс, за результатами якого будуть визначені кращі область, місто, дорожнє підприємство, бригада та робітник.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра.

Зокрема, організувати та провести конкурс А.КЛЮЄВ доручив Міністерству транспорту та зв’язку, "Укравтодору", Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Міністерству юстиції, а також обласним держадміністраціям, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Київській та Севастопольській міським адміністраціям, які повинні підготувати узгоджені пропозиції щодо умов конкурсу.

Переможців конкурсу планується преміювати. "Давайте відроджувати добрі традиції – премія для простих робітників може стати непоганим стимулом. Окрім того, ми побачимо, як працюють регіональні автомобільні служби, а також місцеві органи влади. І зробимо відповідні висновки. Україні давно пора покращити якість ремонту автошляхів", - заявив перший віце-прем`єр.